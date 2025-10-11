Modellbootteich in Karlsruhe ist letzter Zufluchtsort - Fische sterben

Im Ablaufbereich des Modellbootsteichs treiben am Freitag, 10. Oktober, viele Fische an der Wasseroberfläche. Die Flossentiere sammelten sich im Ablaufbereich des Sees. Die Tiere standen augenscheinlich unter Stress, einige waren bereits verendet. Laut Karlsruhe Fischereibehörde flüchteten die Tiere wohl vor jagenden Vögeln in das Überlaufbauwerk. Da dort kaum Wasseraustausch stattfand, entstand ein lokaler Sauerstoffmangel. Die Feuerwehr startete gegen 16:20 Uhr eine Rettungsaktion.

Freiwillige Feuerwehr rettet viele Fische

Die Freiwilligen Feuerwehr Mühlburg fischte die verendeten Tiere aus dem Teich und setzte die lebenden Fische in die nahe Alb. Dann spülten die freiwilligen Helfer das Überlaufbauwerk mit sauerstoffreichem Wasser durch. Dies gelang mit einer Tragkraftspritze und einem B-Strahlrohr. In dieser Woche reagierten Beamte aus Baden-Würtemberg gegen Aalschwund: Sie setzten 160.000 Jungtiere in die Flüsse Rhein und Neckar.

Neben den Fressfeinden ist ein Grund für die Notsituation der Fische, der zwischen Tag und Nacht stark schwankende Sauerstoffanteil im Wasser. Die Fischereibehörde entscheidet über weitere Schritte zur Wasseraufbereitung, nachdem sie den Sauerstoffgehalt im Wasser des Modellbootteichs erneut gemessen hat.