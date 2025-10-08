Logo ka-news.de
Feuer im Schulhof: Unbekannte setzen Schuppen in Brand

Polizeibericht aus Graben-Neudorf

Brisantes Feuer im Schulhof: Unbekannte setzen Schuppen in Brand

Ein Brand zerstörte einen Fahrradunterstand auf einem Schulgelände in Graben-Neudorf. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt.
Von Redaktion ka-news.de
    Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Grötzingen (Symbolbild)
    Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Grötzingen (Symbolbild) Foto: Feuerwehr Grötzingen

    Nach Angaben der Polizei setzten Unbekannte am Montagabend einen Fahrradunterstand auf einem Schulgelände in Graben-Neudorf in Brand. Zeugen meldeten den Brand gegen 19.20 Uhr im Bereich der Hofstraße. Einsatzkräfte trafen kurz darauf ein.

    Hinweise an Kriminaldauerdienst

    Beim Eintreffen stand der Schuppen in Vollbrand. Das Plexiglasdach begann zu schmelzen. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Ermittler prüfen den Verdacht der Brandstiftung. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 entgegen.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

