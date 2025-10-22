Logo ka-news.de
Fehlalarm sorgt für Polizei-Großeinsatz in Karlsruhe Weiherfeld

Karlsruhe

Fehlalarm löst Polizei-Großeinsatz in Weiherfeld aus

In Karlsruhe-Weiherfeld kam es am Mittwochnachmittag zu einem Polizei-Großeinsatz an einer Schule. Glücklicherweise ein Fehlalarm.
Von Verena Müller-Witt
    Großeinsatz der Polizei an Schule in Karlsruhe Weiherfeld am 22. Oktober
    Großeinsatz der Polizei an Schule in Karlsruhe Weiherfeld am 22. Oktober Foto: Fabian Geier / EinsatzReport24

    Polizeieinsatz an Grundschule in Karlsruhe-Weiherfeld

    Wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion bestätigte, ging der Einsatz am Mittwoch, 22. Oktober, gegen 14.10 Uhr, in der Zentrale ein.

    Der Hintergrund: In der Weiherwaldschule in Karlsruhe-Weiherfeld wurde Alarm ausgelöst. Das Gelände wurde kurzfristig abgesperrt.

    Handhabungsfehler löste Alarm an Grundschule aus

    Laut Polizei befanden sich zu dem Zeitpunkt etwa 120 Schüler und 14 Beschäftigte in dem Gebäude. Diese verblieben bis zur Entwarnung um 14.30 Uhr in den Klassenzimmern. Laut Polizei hat ein„Handhabungsfehler“ den Alarm ausgelöst.

