Fehlalarm löst Polizei-Großeinsatz in Weiherfeld aus

Polizeieinsatz an Grundschule in Karlsruhe-Weiherfeld
Wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion bestätigte, ging der Einsatz am Mittwoch, 22. Oktober, gegen 14.10 Uhr, in der Zentrale ein.
Der Hintergrund: In der Weiherwaldschule in Karlsruhe-Weiherfeld wurde Alarm ausgelöst. Das Gelände wurde kurzfristig abgesperrt.
Handhabungsfehler löste Alarm an Grundschule aus
Laut Polizei befanden sich zu dem Zeitpunkt etwa 120 Schüler und 14 Beschäftigte in dem Gebäude. Diese verblieben bis zur Entwarnung um 14.30 Uhr in den Klassenzimmern. Laut Polizei hat ein„Handhabungsfehler“ den Alarm ausgelöst.
