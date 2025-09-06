PKW-Brand am Ikea Karlsruhe: „Glück im Unglück“

Am Samstag, 6. September, gegen 13 Uhr kam es am Ikea in Karlsruhe zu einem PKW-Brand. Laut Polizei hatte der Fahrzeughalter gerade das Parkhaus verlassen, als sein Wagen an der Ausfahrt Feuer fing.

„Das war wirklich Glück im Unglück“, erklärte der Einsatzleiter der Polizei vor Ort. Wäre der Brand noch innerhalb des Parkhauses ausgebrochen, hätte sich die Lage deutlich verschärfen können.

Am Samstag, 6. September, kam es am Ikea Karlsruhe zu einem Pkw-Brand. Der Wagen begann direkt an der Ausfahrt des Parkhauses zu brennen. Alle Kunden mussten das Möbelhaus verlassen. Foto: Thomas Riedel

Evakuierung des Möbelhauses

Das Fahrzeug brannte an der Ausfahrt vor dem Parkhaus. Aus Sicherheitsgründen wurde ein Räumungsalarm ausgelöst, sodass alle Besucherinnen und Besucher das Möbelhaus verlassen mussten. Die Feuerwehr war rasch im Einsatz und konnte die Flammen löschen. Verletzt wurde niemand.

