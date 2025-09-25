Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

Einspurige Verkehrseinschränkungen auf der A8: Wichtige Infos für Reisende nach Karlsruhe

Karlsruhe

Einspurige Verkehrsführung auf der A8 zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord

Auf der A8 zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord kommt es am Freitag zu verkehrlichen Einschränkungen in Fahrtrichtung Karlsruhe.
Von Pressemitteilung und Yannick Antritter
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

    Zur Beseitigung von Unfallfolgen muss die A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe am Freitag, 26. September, zwischen zirka 08 und 11 Uhr, im Baustellenbereich auf rund 300 Metern einspurig geführt werden. Beschädigte Schutzplanken werden kurzfristig erneuert. Die Maßnahme dient der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Die Fahrtrichtung Stuttgart ist nicht betroffen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden