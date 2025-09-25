Einspurige Verkehrsführung auf der A8 zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord

Zur Beseitigung von Unfallfolgen muss die A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe am Freitag, 26. September, zwischen zirka 08 und 11 Uhr, im Baustellenbereich auf rund 300 Metern einspurig geführt werden. Beschädigte Schutzplanken werden kurzfristig erneuert. Die Maßnahme dient der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Die Fahrtrichtung Stuttgart ist nicht betroffen.

