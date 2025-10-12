Logo ka-news.de
Einfamilienhaus in Karlsruhe brennt - Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst

Brand in Karlsruhe

Dach von Einfamilienhaus brennt in Karlsbad - Großeinsatz in der Nacht auf Sonntag

Ein Dutzend Feuerwehrmänner eilen in der Nacht auf Sonntag zu dem Einfamilienhaus im Landkreis Karlsruhe. Das schnelle Eingreifen verhinderte Schlimmeres.
Von Sarah-Christin Großmann
    • |
    • |
    • |
    Ein Großgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes rückt nachts zum Brand in Karlsbad-Auerbach am 12. Oktober aus.
    Ein Großgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes rückt nachts zum Brand in Karlsbad-Auerbach am 12. Oktober aus. Foto: Einsatzreport 24

    Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses brennt in der Nacht auf Sonntag im Landkreis Karlsruhe. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst trifft um 1:00 Uhr nachts an dem Haus in der Gemeinde Karlsbad-Auerbach ein.

    Der Schmorbrand konnte gelöscht werden. Die Feuerwehr verhinderte das Ausbreiten des Brandherds auf weitere Gebäudeteile und Häuser.
    Der Schmorbrand konnte gelöscht werden. Die Feuerwehr verhinderte das Ausbreiten des Brandherds auf weitere Gebäudeteile und Häuser. Foto: Einsatzreport 24

    Schmorbrand im Dachbalken

    ,,Bei Bauarbeiten wurde vermutlich eine Elektroleitung angebohrt, was zu einem Schmorbrand im Dachbalken führte“, so der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort. Die Helfer der Feuerwehr öffneten das brennende Dach über eine Drehleiter. So löschten sie den flammenlosen Brand, bevor er weitere Gebäudeteile oder Nachbarhäuser entzünden konnte.

    Feuerwehrmänner löschen den Brand im Dachstuhl des Einfamilienhauses. Zugang verschaffen sie sich über eine Drehleiter.
    Feuerwehrmänner löschen den Brand im Dachstuhl des Einfamilienhauses. Zugang verschaffen sie sich über eine Drehleiter. Foto: Einsatzreport 24

    Es gibt keine Verletzten. Unklar ist die Höhe des entstandenen Sachschadens. Das Haus wird derzeit saniert und ist nicht bewohnt. Die Polizei ermittelt. Erst kürzlich brannte ein Wohnhaus in Neuhausen aus. Die Besitzer hatten weniger Glück: Das Gebäude ist nach dem Brand unbewohnbar.

