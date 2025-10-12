Dach von Einfamilienhaus brennt in Karlsbad - Großeinsatz in der Nacht auf Sonntag

Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses brennt in der Nacht auf Sonntag im Landkreis Karlsruhe. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst trifft um 1:00 Uhr nachts an dem Haus in der Gemeinde Karlsbad-Auerbach ein.
Schmorbrand im Dachbalken
,,Bei Bauarbeiten wurde vermutlich eine Elektroleitung angebohrt, was zu einem Schmorbrand im Dachbalken führte“, so der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort. Die Helfer der Feuerwehr öffneten das brennende Dach über eine Drehleiter. So löschten sie den flammenlosen Brand, bevor er weitere Gebäudeteile oder Nachbarhäuser entzünden konnte.
Es gibt keine Verletzten. Unklar ist die Höhe des entstandenen Sachschadens. Das Haus wird derzeit saniert und ist nicht bewohnt. Die Polizei ermittelt. Erst kürzlich brannte ein Wohnhaus in Neuhausen aus. Die Besitzer hatten weniger Glück: Das Gebäude ist nach dem Brand unbewohnbar.
