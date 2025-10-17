Einbruch in Stupferich: Wer hat etwas gesehen?

Nach Angaben der Polizei sind am Donnerstagabend Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Karlsruher Stadtteil Stupferich eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Palmbacher Straße. Ein Täter öffnete gegen 21.30 Uhr gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss und drang in das Gebäude ein.

Er durchwühlte mehrere Zimmer auf der Suche nach Beute. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Wer verdächtige Wahrnehmungen zum Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.