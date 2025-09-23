Regen, Wind und wenig Sonne: Schmuddelwetter in Karlsruhe

Regenjacke statt Sonnenbrille: Am Dienstag zeigt sich Baden-Württemberg von seiner grauen Seite. Zunächst sei es häufig nass, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. Am Nachmittag gebe es zwar längere trockene Phasen, Auflockerungen seien aber kaum zu erwarten. Am Abend ziehe von Südwesten her erneut kräftiger Regen auf. Auch Starkregen mit bis zu 35 Litern in wenigen Stunden und Gewitter ist demnach nicht ausgeschlossen.

Die Temperaturen bleiben herbstlich frisch: bis zu 11 Grad im Allgäu und bis zu 15 Grad rund um Mannheim, in höheren Lagen nur rund 8 Grad. Dazu kommt ein mäßiger, in Böen frischer bis starker Nordostwind.

In der Nacht zum Mittwoch verlagert sich der Regen in die nördlichen Landesteile. Dort könnte es auch zu Dauerregen kommen: Bis in die Nacht zu Donnerstag könnten Wassermengen von 30 bis 40, stellenweise auch 50 Liter pro Quadratmeter fallen. Sonst sind von Süden her noch einzelne Schauer möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 6 Grad. Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter im Südwesten wechselhaft.