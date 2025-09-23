Brandstiftung in Knielingen: Tatverdächtiger von der Polizei gefasst

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe sowie das Polizeipräsidium teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, dass es sich beim Brand am Samstag, 20. September, um vorsätzliche Brandstiftung gehandelt haben könnte.

Ein 30-jähriger Mann steht im Verdacht, die Scheune im Ortsteil Knielingen vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Anschließend flüchtete er mit einem mutmaßlich entwendeten E-Scooter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte gegen 20 Uhr auf bislang unbekannte Weise eine Scheune in der Eggensteiner Straße in Brand gesetzt haben. Diese grenzt unmittelbar an ein bewohntes Mehrparteienhaus.

Keine verletzten Personen

Die alarmierte Feuerwehr evakuierte mehrere Personen aus dem Wohngebäude und konnte ein Übergreifen der Flammen von der Scheune auf das Mehrparteienhaus verhindern. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurde gegen 21.30 Uhr ein dringend tatverdächtiger 30-Jähriger in der Saarlandstraße von der Polizei festgenommen. Dieser führte den zuvor aus der Eggensteiner Straße gestohlenen E-Scooter mit sich.

Der entstandene Brandschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 200.000 Euro. Das Mehrparteienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Der 30-Jährige wurde am Sonntagmittag, 21. September, dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl erließ. Der Mann wurde anschließend in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung gebracht.