Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

Brand in Karlsruhe: Feuerwehr löscht brennende Müllbehälter in Tiefgarage

Karlsruhe

Brand in Tiefgarage in Karlsruhe: Feuerwehr löscht brennende Müllbehälter

Am Sonntagmorgen kam es in einer Tiefgarage in Karlsruhe zu einem Brand, der die Feuerwehr auf den Plan rief. Die Einsatzkräfte kämpften gegen Flammen in Müllbehältern und sorgten dafür, dass angrenzende Bereiche vor der Ausbreitung von Rauch geschützt wurden.
Von Yannick Antritter
    • |
    • |
    • |
    Müllbrand in Karlsruher Tiefgarage, 28. September
    Müllbrand in Karlsruher Tiefgarage, 28. September Foto: Thomas Riedel

    In der Karlsruher Innenstadt brannte am Sonntagmorgen, 28. September, ein Müllbehälter in einer Tiefgarage. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde eine Verrauchung in der Zufahrt zur Tiefgarage festgestellt. Zur Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter Atemschutz mit einem Löschrohr vorbereitet. Die eingesetzten Kräfte mussten sich gewaltsam Zugang zu einem Müllraum verschaffen, der mit einer Stahltür gesichert war. Die Brandbekämpfung wurde eingeleitet und die brennenden Behälter wurden zum Ablöschen aus dem Gebäude verbracht. Angrenzende Räume und Ladengeschäfte wurden auf Rauchausbreitung kontrolliert. Die Tiefgarage wurde zum Abschluss mit Überdrucklüftern entraucht.

    Müllbrand in Karlsruher Tiefgarage, 28. September
    Müllbrand in Karlsruher Tiefgarage, 28. September Foto: Thomas Riedel
    Müllbrand in Karlsruher Tiefgarage, 28. September
    Müllbrand in Karlsruher Tiefgarage, 28. September Foto: Thomas Riedel
    Müllbrand in Karlsruher Tiefgarage, 28. September
    Müllbrand in Karlsruher Tiefgarage, 28. September Foto: Thomas Riedel
    Müllbrand in Karlsruher Tiefgarage, 28. September
    Müllbrand in Karlsruher Tiefgarage, 28. September Foto: Thomas Riedel
    Müllbrand in Karlsruher Tiefgarage, 28. September
    Müllbrand in Karlsruher Tiefgarage, 28. September Foto: Thomas Riedel
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden