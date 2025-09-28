Brand in Tiefgarage in Karlsruhe: Feuerwehr löscht brennende Müllbehälter

In der Karlsruher Innenstadt brannte am Sonntagmorgen, 28. September, ein Müllbehälter in einer Tiefgarage. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde eine Verrauchung in der Zufahrt zur Tiefgarage festgestellt. Zur Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter Atemschutz mit einem Löschrohr vorbereitet. Die eingesetzten Kräfte mussten sich gewaltsam Zugang zu einem Müllraum verschaffen, der mit einer Stahltür gesichert war. Die Brandbekämpfung wurde eingeleitet und die brennenden Behälter wurden zum Ablöschen aus dem Gebäude verbracht. Angrenzende Räume und Ladengeschäfte wurden auf Rauchausbreitung kontrolliert. Die Tiefgarage wurde zum Abschluss mit Überdrucklüftern entraucht.

