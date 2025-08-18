Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreisstraße 3575 in Bad Schönborn

Zwei Menschen erlitten bei einem Unfall am Samstagabend auf der K3575 in Bad Schönborn Verletzungen. Die Polizei Karlsruhe berichtete, dass eine 40-jährige VW-Fahrerin gegen 21.30 Uhr vom Parkplatz eines Badesees in das Einmündungsgebiet der K3575 und K3576 einfuhr. Dort missachtete sie die Vorfahrt eines 21-jährigen Subaru-Fahrers. Dieser war auf der K3575 in Richtung Ubstadt-Weiher unterwegs. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Bad Schönborn

Die VW-Fahrerin trug schwere Verletzungen davon. Der Subaru-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Details zum exakten Unfallhergang werden ermittelt. Jedoch liegen derzeit keine weiteren Ergebnisse vor.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.