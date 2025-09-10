Logo ka-news.de
Karlsruhe
Blaulicht
Zwei Spirituosen-Anhänger in Rastatt gestohlen: Täter und Zeugen gesucht!

Polizeibericht aus Rastatt

Zwei Anhänger mit Spirituosen in Rastatt gestohlen

Unbekannte Täter entwenden zwischen dem 4. und 8. September 2025 zwei Container-Auflieger. Beide Fahrzeuge waren mit Spirituosen beladen.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    In Rastatt wurden in der Rotackerstraße zwei blaue Container-Auflieger gestohlen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen Donnerstag, 4. September und Montag, 8. September 2025. Beide Anhänger trugen Karlsruher Kennzeichen und waren mit Spirituosen im Wert eines fünfstelligen Betrags beladen.

    15.000 Euro Schaden

    Die Täter sind bislang unbekannt. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Polizei fahndet nach den Dieben und bittet um Zeugenhinweise. Beide Auflieger trugen die Aufschrift LDB. Die Ermittlungen dauern an.

    Die Polizei in Rastatt nimmt Hinweise entgegen. Das Polizeipräsidium Offenburg führt die laufenden Ermittlungen. Bislang liegen keine weiteren Informationen vor.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

