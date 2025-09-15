Zwei Männer nach Angriff durch Radfahrer in Grünwinkel verletzt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall auf einem Waldweg zwischen Grünwinkel und Oberreut. Die zwei Männer sprachen einen Radfahrer wegen seines fehlenden Lichts an. Der Unbekannte fuhr zunächst weiter, kehrte dann aber zurück und schlug beiden ins Gesicht. Anschließend flüchtete er mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Beide Opfer erlitten erhebliche Kieferverletzungen und einer der Männer auch eine Stichverletzung am Oberschenkel.

Der mutmaßliche Täter sprach wohl deutsch, soll circa 178-180 Zentimeter groß gewesen sein und ein dunkles Oberteil getragen haben. Die Polizei Grünwinkel-Daxlanden hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3611 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.