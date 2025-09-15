Zusteller bei Unfall in Lauf schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei überschlug sich daraufhin das Auto des 55-Jährigen. Der Mann wurde dabei unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Ein Traktorfahrer, der zufällig vorbei kam, half der Feuerwehr Lauf, das Fahrzeug anzuheben. Gemeinsam befreiten sie den Fahrer. Er wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.