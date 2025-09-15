Logo ka-news.de
Zusteller bei Unfall in Lauf schwer verletzt

Polizeibericht aus Lauf

Zusteller bei Unfall in Lauf schwer verletzt

Am Montag, 15 September, ereignete sich gegen 13.50 Uhr ein Unfall in der Straße "Oberes Lautenbächle". Der Fahrer eines Zustellungsfahrzeugs kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Stefan Sauer/dpa

    Nach Angaben der Polizei überschlug sich daraufhin das Auto des 55-Jährigen. Der Mann wurde dabei unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Ein Traktorfahrer, der zufällig vorbei kam, half der Feuerwehr Lauf, das Fahrzeug anzuheben. Gemeinsam befreiten sie den Fahrer. Er wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

