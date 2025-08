Pkw kollidiert mit Zug am Bahnübergang: Skoda-Fahrerin missachtet Rotlicht

Nach Angaben der Polizei ereignete sich am Freitagvormittag, 1. August, ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Bahn an einem unbeschrankten Bahnübergang in Oberharmersbach. Eine Skoda-Fahrerin überquerte gegen 10.35 Uhr die Bahngleise in der Brugasse und missachtete dabei offenbar das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Der Zug erfasste den Pkw im hinteren Bereich, jedoch blieben die Fahrerin sowie alle fünf Bahninsassen unverletzt.

Passagiere und Lokführer unverletzt

Die Zugstrecke war bis etwa 12.30 Uhr gesperrt, konnte aber anschließend wieder freigegeben werden. Der Verkehrsdienst Offenburg schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 12.000 Euro. Rettungskräfte untersuchten die Skoda-Lenkerin vor Ort, fanden jedoch keine Verletzungen.

Die Bahn war aus Richtung Biberach unterwegs, als der Zusammenstoß passierte. Der Lokführer und die Passagiere blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.