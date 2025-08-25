Zeugen nach drei Raubüberfällen in Karlsruher Innenstadt gesucht

Nach Angaben der Polizei ereigneten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in Karlsruhe drei Raub- und Körperverletzungsdelikte. Drei junge Männer sprachen gegen 23.40 Uhr in der Waldhornstraße einen Passanten an und schlugen ihm unvermittelt ins Gesicht. Die Täter flüchteten ohne Beute. Eine Stunde später erfolgte ein zweiter Angriff auf einen 49-Jährigen in der Zähringerstraße, den die Täter bis zum Kronenplatz verfolgten und zu Boden schlugen.

Vorfälle in der Karlsruher Innenstadt

Den Tätern gelang es, den Rucksack des Mannes zu stehlen, bevor sie ihn zurückließen und in unbekannte Richtung flohen. Die Polizei fand den Rucksack später in einem Innenhof in der Markgrafenstraße. Zwischen 00.00 Uhr und 01.30 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann am Europaplatz Opfer eines weiteren Angriffs. Der Mann, der alkoholisiert war, wurde geschlagen und seine Geldbörse entwendet.

Nachdem der 40-Jährige medizinisch versorgt wurde, meldete er den Vorfall der Polizei. Die Täter werden als mutmaßlich unter 20 Jahre alt und südländischer Erscheinung beschrieben. Eine Verbindung zwischen den Taten wird aufgrund der Ähnlichkeit der Vorgehensweisen geprüft. Bisher konnte niemand festgenommen werden.

Ermittlungen in Karlsruhe fortgesetzt

Hinweise bezüglich der Täter oder verdächtiger Beobachtungen sind weiterhin bei der Polizei Karlsruhe willkommen. Die Ermittler hoffen auf Zeugenaussagen, die zur Aufklärung der Fälle beitragen könnten.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.