Karlsruhe-Rüppurr: Mehrere Wohnungseinbrüche in einer Nacht

Nach Angaben der Polizei kam es in der Nacht auf Dienstag zu mehreren Einbruchsversuchen in Karlsruhe-Rüppurr. Unbekannte zielten auf Wohnhäuser in der Rastatter Straße und der Lützowstraße. Ermittler sprechen von mindestens fünf betroffenen Objekten.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwischen 22 und 7.30 Uhr zwei männliche Personen in der Rastatter Straße und der Lützowstraße unterwegs und versuchten sich Zutritt zu mindestens fünf Wohnhäusern zu verschaffen. Bei einem Haus drangen sie gewaltsam ein und stahlen Wertgegenstände sowie Bargeld. Vier weitere Versuche scheiterten.

Polizei sucht Zeugen

Ein Zeuge hörte gegen 1 Uhr Geräusche an der Haustür und sah zwei Personen mit Taschenlampen. Als er die Täter auf sich aufmerksam machte, schalteten sie ihre Lichter aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Karlsruhe unter 0721 666 5555 entgegen.