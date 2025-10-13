Logo ka-news.de
Wohnungseinbruch Karlsruhe: Ermittlungen nach Einbruch in Rintheim laufen

Polizeibericht aus Karlsruhe

Wohnungseinbruch in Karlsruhe-Rintheim: Ermittlungen laufen

Unbekannter dringt in eine WG in Rintheim ein und durchwühlt Zimmer. Die Polizei ermittelt und prüft, ob Beute gemacht wurde.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe drang am Samstagabend gegen 21.30 Uhr ein unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Karlsruhe-Rintheim ein. Der Täter öffnete gewaltsam eine Balkontür im Hochparterre. Der Täter durchwühlte mehrere Zimmer einer Wohngemeinschaft.

    Tatort Karlsruhe-Rintheim

    Die Tat ereignete sich in der Heilbronner Straße. Ob der Unbekannte etwas entwendete, steht noch nicht fest. Ein Zeuge bemerkte zur Tatzeit eine dunkel gekleidete Person mit Taschenlampe. Der mutmaßliche Täter trug einen Kapuzenpullover. Er flüchtete offenbar in Richtung Heilbronner Straße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Spezialisten sicherten Spuren vor Ort. Zeugenhinweise wertet die Polizei aus. Weitere Details nannte das Präsidium zunächst nicht.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

