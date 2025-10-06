Feuer in Karlsruher Mehrfamilienhaus: Zwei Menschen mit Rauchgasvergiftung

Am frühen Samstagmorgen, 4. Oktober, kam es in Karlsruhe-Hagsfeld zu einem Wohnungsbrand im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr war ein Teil des Treppenraums bereits verraucht. Der Brand selbst beschränkte sich auf eine Wohnung, Rauch breitete sich jedoch in angrenzende Bereiche aus.

24 Personen aus Gebäude evakuiert

Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte in einer tiefergelegenen Etage angetroffen und dem Rettungsdienst übergeben werden. Insgesamt wurden 24 Personen aus dem Gebäude evakuiert, 14 davon medizinisch betreut. Zwei Menschen mussten mit Rauchgasvergiftungen weitergehend versorgt werden.

Zwei Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen, 24 Bewohner mussten evakuiert werden. Foto: Thomas Riedel

Die Feuerwehr leitete sofort die Menschenrettung ein. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen in das Gebäude, während die Polizei die Räumung im nicht verrauchten Bereich unterstützte. Mit zwei Löschrohren konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Nach der Kontrolle auf Kohlenmonoxid durften die Bewohner – mit Ausnahme der Brandwohnung – zurück in ihre Wohnungen. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Stadtwerke Karlsruhe wurden hinzugezogen, um die Stromverteilung in den unteren Wohnungen zu überprüfen. Grund sind mögliche Schäden durch eingedrungenes Löschwasser in die Elektrik.