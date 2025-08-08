16-jähriger Jugendlicher aus Karlsruhe vermisst

Der 16-jährige Sean Ryan A. aus Karlsruhe wird seit mehreren Tagen vermisst. Die Polizei Karlsruhe informierte über das Verschwinden des Jugendlichen am Freitag, 8. August, in einer Pressemitteilung.

Zuletzt wurde er am Dienstag, 5. August, gegen 9.30 Uhr, in einer betreuten Einrichtung in Karlsruhe gesehen. Er wollte offenbar einen Freund besuchen. Jedoch kehrte er bisher nicht zurück.

Polizei bittet um Mithilfe

Der Vermisste wird als 170 cm groß und schlank beschrieben. Er hat dunkle Haut, kurzes Haar und trägt eine feste Zahnspange. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen dunklen Kapuzenpullover und eine Jeans. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Die Polizei Karlsruhe bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Hinweise zum Verbleib von Sean Ryan A. können dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 mitgeteilt werden. Ein Foto des Gesuchten ist auf der Internetseite der Polizei Baden-Württemberg zu finden. Die Bemühungen, den Aufenthaltsort des Jugendlichen zu ermitteln, dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

Originaltext:

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 16-Jähriger aus Karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) - Seit Dienstag, 5. August 2025, wird der in Karlsruhe wohnhafte Sean Ryan A. vermisst. Er wurde zuletzt gegen 09:30 Uhr von einer Betreuerin der Heimeinrichtung in Karlsruhe gesehen, in der er untergebracht ist. Gegenüber dieser gab er an, zu einem Freund gehen zu wollen. Seither ist er unbekannten Aufenthalts. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Der Vermisste ist 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, hat eine dunkle Hautfarbe, dunkles, kurzes Haar und eine feste Zahnspange. Bekleidet war er zuletzt mit einem dunklen Kapuzenpulli und einer Jeans. Ein Foto des Gesuchten sind unter dem folgenden Link zu finden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/ Hinweise zur gesuchten Person nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 entgegen. Franz Henke, Pressestelle Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/ Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell