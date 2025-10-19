Logo ka-news.de
Wissenschaftler tot aufgefunden – Polizei geht von einem Unfall aus.

Karlsruhe

Karlsruhe: Vermisster KIT-Wissenschaftler tot in Rintheim gefunden

Die Polizei fand den 44-Jährigen am heutigen Sonntag gegen 12.15 Uhr in einem Bach. Ermittler gehen von einem Unglücksfall aus.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    In einem Wald bei Rintheim fanden Ermittler einen vermissten Wissenschaftler. (Symbolbild)
    In einem Wald bei Rintheim fanden Ermittler einen vermissten Wissenschaftler. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Nach Angaben der Polizei wurde der 44-jährige Wissenschaftler vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), der seit Mittwoch, 15. Oktober 2025 vermisst wurde, heute tot aufgefunden. Gegen 12.15 Uhr entdeckten Einsatzkräfte den Mann in einem Bachlauf in Karlsruhe-Rintheim. Der Fundort liegt in einem Waldgebiet.

    Ermittlungen laufen seitens der Kriminalpolizei

    Die Kriminalpolizei Karlsruhe nahm Ermittlungen zur Todesursache auf. Erste Erkenntnisse sprechen für einen Unglücksfall. Nach derzeitigen Informationen stürzte der Mann aus ungeklärter Ursache und ertrank. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Das Polizeipräsidium Karlsruhe koordiniert den Einsatz vor Ort.

    Todesursache ungeklärt

    Auch wenn noch nicht feststeht, wie es zu dem Unglück mit Todesfolge gekommen ist, geht die Polizei von einem Unfall aus. Offensichtlich war der 44-jährige alleine in dem Waldstück unterwegs, stolperte, fiel in den Bach und ertrank.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

