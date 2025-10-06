Widerstand auf Oktoberfest Waghäusel: Polizist verletzt

Nach Angaben der Polizei leistete in der Nacht auf Sonntag ein 25-Jähriger bei einem Einsatz Widerstand. Ein Polizist verletzte sich am Knie und konnte den Dienst nicht fortsetzen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Oktoberfestgelände in Waghäusel.

Platzverweis missachtet, Festnahme folgt

Nach aktuellem Ermittlungsstand verweigerte der Mann gegen 0.30 Uhr das Verlassen des Geländes. Der Sicherheitsdienst rief die Polizei. Einen Platzverweis missachtete er erneut. Die Beamten wollten ihn daraufhin vom Gelände führen. Der 25-Jährige ging mit erhobenen Fäusten auf die Kräfte zu. Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Der verletzte Beamte beendete den Dienst. Der Beschuldigte muss sich wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.