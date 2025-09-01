Logo ka-news.de
Videos im Internet alarmieren! Polizei warnt vor pietätlosem Verhalten nach tödlichem Bahnunfall

Polizeibericht aus Mittelbaden

Polizei alarmiert: Online-Videos zeigen tödlichen Bahnunfall bei Gengenbach

Nach einem tödlichen Bahnunfall bei Gengenbach zeigt sich die Polizei besorgt über pietätloses Verhalten. Es wird um Rücksichtnahme gebeten.
Von Redaktion ka-news.de
    •
    •
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Elisa Schu/dpa

    In Mittelbaden kam es am Donnerstagnachmittag, 28. August, zu einem tragischen Vorfall. Ein Mann starb auf der Bahnstrecke zwischen Gengenbach und Offenburg. Kurz danach tauchten im Internet verschiedene Videos auf, die den Vorfall zeigen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um Aufnahmen, die sowohl aus dem Zug als auch aus größerer Entfernung gemacht wurden.

    Polizei bezeichnet Videos als „pietätlos“

    Die Polizei kritisiert die Veröffentlichung dieser Videos als pietätlos. Dies trifft die Angehörigen besonders schwer. Die Übermittlung von Todesnachrichten erfordert laut den Beamten ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen. Polizeispezialisten führen sie in der Regel durch. Informationen über Unfalltode oder Suizide sollen nicht über Medien verbreitet werden.

    Ein respektvoller Umgang mit solchen Ereignissen ist wichtig. Die Betreuung des Umfelds der Verstorbenen steht zunächst im Vordergrund. Die Polizei bittet deshalb um Zurückhaltung und Rücksichtnahme.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

