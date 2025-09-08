Logo ka-news.de
Vermisste 44-Jährige aus Karlsruhe-Durlach wieder da – Polizei bedankt sich

Die seit Freitag vermisste 44-Jährige aus Karlsruhe-Durlach wurde angetroffen. Die Polizei bittet, veröffentlichte Fotos zu löschen.
Von Redaktion
    Die Polizei bedankt sich für Unterstützung.
    Die Polizei bedankt sich für Unterstützung. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Archivbild)

    Die seit Freitag vermisste 44-jährige Sandra L. aus Karlsruhe-Durlach ist wieder aufgetaucht. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe konnte die Frau mittlerweile angetroffen werden und gab in der Nacht zum Samstag Entwarnung.

    Vermisste aus Karlsruhe: Polizei schloss hilflose Lage nicht aus

    Die Polizei hatte am Wochenende öffentlich nach ihr gesucht. Sandra L. war am Freitagvormittag aus der Wohnung, die sie gemeinsam mit ihrem Bruder bewohnt, verschwunden. Eine hilflose Lage konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

    Nachdem die Frau nun gefunden wurde, bedankt sich die Polizei für die Unterstützung und bittet darum, zuvor veröffentlichte Fotos der Vermissten wieder zu löschen.

