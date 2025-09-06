44-Jährige aus Durlach wieder aufgetaucht

Die seit Freitag vermisste 44-jährige Sandra L. aus Karlsruhe-Durlach ist wieder aufgetaucht. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe konnte die Frau mittlerweile angetroffen werden und gab in der Nacht zum Samstag Entwarnung.

Die Polizei hatte am Wochenende öffentlich nach ihr gesucht. Sandra L. war am Freitagvormittag aus der Wohnung, die sie gemeinsam mit ihrem Bruder bewohnt, verschwunden. Eine hilflose Lage konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Nachdem die Frau nun gefunden wurde, bedankt sich die Polizei für die Unterstützung und bittet darum, zuvor veröffentlichte Fotos der Vermissten wieder zu löschen.