Verkehrsunfall Rheinstetten: Straßenbahn touchiert Auto – 9000 Euro Schaden

Polizeibericht aus Rheinstetten

Polizei meldet Kollision zwischen Pkw und Straßenbahn in Rheinstetten. Keine Verletzten, Störungen bis 12.00 Uhr, Schaden rund 9.000 Euro.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Blechschaden statt Verletzte: Auto und Straßenbahn kollidieren am Montag Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei kollidierte in Rheinstetten ein Auto am Montag, 13, Oktober, gegen 11 Uhr mit einer Straßenbahn. Ein 51-jähriger Honda-Fahrer fuhr auf der Viktoriastraße in Richtung Durmersheimer Straße. Der Autofahrer missachtete nach bisherigen Erkenntnissen an der Kreuzung Bickesheimer Straße das Rotlicht und querte den Bahnübergang.

    Eine aus Richtung Merkurstraße anfahrende Straßenbahn der Linie S2 touchierte das linke Autoheck. Beteiligte blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der öffentliche Verkehr war bis etwa 12 Uhr beeinträchtigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 9.000 Euro.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

