Verkehrsunfall in Karlsruhe: Zwei Leichtverletzte auf dem Adenauerring

Nach Angaben der Polizei kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf dem Karlsruher Adenauerring. Eine 57-jährige Mercedes-Fahrerin wollte an der Kreuzung zur Willy-Brandt-Allee offenbar verbotswidrig abbiegen. Dabei stieß sie frontal mit einer entgegenkommenden 58-jährigen Seat-Fahrerin zusammen. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur medizinischen Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallstelle Karlsruhe

Die Unfallaufnahme und das Abschleppen der Fahrzeuge führten zu einer Sperrung der Fahrbahn in Richtung Innenstadt. Der Streifen der Willy-Brandt-Allee blieb bis etwa 17.00 Uhr gesperrt. Diese Maßnahme erforderte eine rund zweistündige Verkehrsregelung.

Nach Schätzungen der Polizei liegt der Sachschaden bei rund 25.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.10 Uhr, während die Mercedes-Fahrerin aus der Innenstadt kommend in Richtung Neureut unterwegs war. Die Polizei ermittelt weiterhin, um den genauen Ablauf des Unfalls zu klären.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.