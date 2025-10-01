Betrunken und kein Führerschein: Mann flüchtet mit geklautem Opel vor Karlsruher Polizei

Wie die Polizei in einem Pressebericht informiert, stand ein VW-Fahrer an der roten Ampel an der Kreuzung Gerwigstraße/Ostring. Ein Opel fuhr gegen 19 Uhr auf das wartende Auto auf und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort.

Opel ist gestohlen, Täter hat keinen Führerschein

Der Geschädigte alarmierte die Polizei und gab das Kennzeichen durch. Eine Fahndung startete sofort. Einsatzkräfte sichteten den Opel am Durlacher Tor und wollten den Fahrer kontrollieren. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch die Oststadt.

Der Wagen stoppte in der Töpperstraße, anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Ostring. Kräfte holten ihn auf Höhe der Mombertstraße ein und nahmen ihn fest. Beamte bemerkten deutliche Anzeichen für Alkoholeinfluss. Der Mann besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem stellte die Polizei fest, dass der Opel als gestohlen gemeldet wurde.

Mann erwarten mehrere Anzeigen

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach führt die weiteren Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.