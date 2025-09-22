Unfallflucht auf A8 bei Remchingen: 10.000 Euro Sachschaden

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 40-Jährige auf dem mittleren Fahrstreifen und wurde rechts von einem Kleinbus überholt. Anschließend zog der bisher unbekannte Fahrer abrupt auf den mittleren Fahrstreifen und schnitt die Autofahrerin. Trotz einer Vollbremsung rammte sie den Kleinbus. Sie musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe zeitweise gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 07231 125810 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.