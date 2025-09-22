Logo ka-news.de
Unfallflucht auf A8 bei Remchingen: 10.000 Euro Sachschaden

Polizeibericht aus Remchingen

Unfallflucht auf A8 bei Remchingen: 10.000 Euro Sachschaden

Am Sonntag, 21. September, fand auf der A8 in Richtung Karlsbad gegen 22.30 Uhr ein Unfall statt. Der Unfallverursacher flüchtete.
Von Redaktion ka-news.de
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei fuhr eine 40-Jährige auf dem mittleren Fahrstreifen und wurde rechts von einem Kleinbus überholt. Anschließend zog der bisher unbekannte Fahrer abrupt auf den mittleren Fahrstreifen und schnitt die Autofahrerin. Trotz einer Vollbremsung rammte sie den Kleinbus. Sie musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

    Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe zeitweise gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 07231 125810 zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

