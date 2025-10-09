Hügelsheim: Polizei sucht weißen Transporter nach Verkehrsunfall

Polizei Hügelsheim sucht Zeugen für Unfall mit weißem Transporter

Nach Angaben der Polizei soll ein weißer Transporter mit Pritschen-Aufbau am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, auf der Badener Straße einen Lkw mit Anhänger beim Überholen gestreift haben. Der Wagen kam aus Hügelsheim und fuhr in Richtung Kartung/Sinzheim.

Lkw-Schaden von 4.000 Euro auf der Badener Straße in Hügelsheim

Der Kontakt entstand beim Wiedereinscheren in einer Rechtskurve. Die Polizei beziffert den Schaden an der linken Lkw-Seite auf etwa 4.000 Euro. Die Polizei sucht den beteiligten Transporter. Hinweise beziehen sich auf ein vermutliches Kennzeichen aus dem Landkreis Rastatt. Die Ermittlungen führt die Polizei in Baden-Baden unter dem Polizeipräsidium Offenburg.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.