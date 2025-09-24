Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Unfall in Waghäusel: 11-Jähriger von flüchtigem Audi erfasst – Zeugen gesucht!

Polizeibericht aus Waghäusel

Kind bei Unfall in Waghäusel leicht verletzt – Autofahrer flüchtig

Ein 11-Jähriger wurde in Waghäusel von einem Pkw erfasst und verletzt. Der Fahrer des hellblauen Audis flüchtete vom Unfallort.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Audi rast über Haslacher Straße

    Am Mittwochmittag, 24. September, ereignete sich in Waghäusel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Junge verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei überquerte er gegen 12.10 Uhr einen Fußgängerüberweg der Haslacher Straße.

    Ein Audi passierte den Überweg ohne seine Geschwindigkeit zu verringern, sodass der Junge seitlich erfasst wurde. Der 11-Jährige prallte mit dem Arm auf die Motorhaube und erlitt eine leichte Verletzung im Hüftbereich.

    Unfallort: Waghäusel

    Der Fahrer des Audis entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in unbekannte Richtung. Zeugen sollen einen hellblauen Audi gesehen haben, in dem zwei Männer und zwei Kinder saßen. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise zum Unfallhergang sowie dem Fahrzeug.

    Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Philippsburg geführt. Zeugen können sich telefonisch unter 07256 9329-0 melden. Weitere Details zum Stand der Ermittlungen wurden bisher nicht von der Polizei bekanntgegeben.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden