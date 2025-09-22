Vater durch die Luft geschleudert nach schwerem Unfall in Rastatt

Am Sonntagvormittag, 21. September, kam es in der Wilhelm-Busch-Straße zu einem Unfall. Nach Angaben der Polizei stiegen ein 50-jähriger Mann und sein zehnjähriger Sohn aus einem geparkten Auto aus. Beim Überqueren der Straße zwischen den geparkten Fahrzeugen wurden sie von einem Ford erfasst. Der 73-jährige Fahrer des Fahrzeugs konnte nicht rechtzeitig bremsen.

Vater wurde durch die Luft geschleudert

Der Vater prallte gegen den Kotflügel des Fords und wurde hochgeschleudert, bevor er auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Er erlitt schwere Verletzungen. Sein Sohn wurde beim Unfall ebenfalls verletzt, allerdings nur leicht. An dem Ford entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Offenburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nach aktuellem Stand nicht. Der betroffene Bereich war vorübergehend gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.