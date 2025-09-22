Logo ka-news.de
Unfall in Rastatt: Vater und Sohn schwer verletzt

Rastatt

Vater durch die Luft geschleudert nach schwerem Unfall in Rastatt

Ein Verkehrsunfall in Rastatt hat schwere Verletzungen für einen Vater zur Folge, als er zusammen mit seinem Sohn von einem Auto erfasst wurde. Die Ermittlungen der Polizei sind im Gange.
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Am Sonntagvormittag, 21. September, kam es in der Wilhelm-Busch-Straße zu einem Unfall. Nach Angaben der Polizei stiegen ein 50-jähriger Mann und sein zehnjähriger Sohn aus einem geparkten Auto aus. Beim Überqueren der Straße zwischen den geparkten Fahrzeugen wurden sie von einem Ford erfasst. Der 73-jährige Fahrer des Fahrzeugs konnte nicht rechtzeitig bremsen.

    Vater wurde durch die Luft geschleudert

    Der Vater prallte gegen den Kotflügel des Fords und wurde hochgeschleudert, bevor er auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Er erlitt schwere Verletzungen. Sein Sohn wurde beim Unfall ebenfalls verletzt, allerdings nur leicht. An dem Ford entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

    Die Polizeiinspektion Offenburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nach aktuellem Stand nicht. Der betroffene Bereich war vorübergehend gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

