Unfall in Karlsruhe: Auto prallt gegen S-Bahn, Bahnverkehr vorübergehend gesperrt

Karlsruhe

Autofahrer übersieht Straßenbahn in Knielingen: Bahnverkehr nach Unfall zweitweise gesperrt

Aufgrund eines Unfall auf der östlichen Rheinbrückenstraße musste der Bahnverkehr am Dienstagmorgen, 16. September, zeitweise gesperrt werden. Ein Autofahrer war beim Abbiegen gegen eine Straßenbahn geprallt.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Straßenbahnunfall in Karlsruhe Knielingen am 16. September 2025.
    Straßenbahnunfall in Karlsruhe Knielingen am 16. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Unfall bei Karlsruhe-Knielingen

    Nach ersten Informationen der Karlsruher Feuerwehr übersah der Autofahrer beim Abbiegen in die Saarlandstraße eine Straßenbahn, die stadtauswärts in Richtung Pfalz fuhr.

    Durch den Zusammenstoß wurde der Autofahrer verletzt, der Bahnverkehr musste zeitweise aufgrund auslaufender Betriebsstoffe eingestellt werden. Von den etwa 60 Fahrgästen wurde glücklicherweise keiner verletzt.

    Laut Angaben der Feuerwehr sind die Sperrungen inzwischen wieder aufgehoben worden, der Verkehr fließt wieder regulär in beide Richtungen.

