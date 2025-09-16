Autofahrer übersieht Straßenbahn in Knielingen: Bahnverkehr nach Unfall zweitweise gesperrt

Unfall bei Karlsruhe-Knielingen

Nach ersten Informationen der Karlsruher Feuerwehr übersah der Autofahrer beim Abbiegen in die Saarlandstraße eine Straßenbahn, die stadtauswärts in Richtung Pfalz fuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der Autofahrer verletzt, der Bahnverkehr musste zeitweise aufgrund auslaufender Betriebsstoffe eingestellt werden. Von den etwa 60 Fahrgästen wurde glücklicherweise keiner verletzt.

Laut Angaben der Feuerwehr sind die Sperrungen inzwischen wieder aufgehoben worden, der Verkehr fließt wieder regulär in beide Richtungen.