Fahrzeug überschlägt sich, nach Unfall in Karlsbad: Beifahrer schwer verletzt

Das teilte die Polizei am Dienstag, 23. September, mit. Der 18-Jährige fuhr gegen 17.15 Uhr von Spielberg in Richtung Ittersbach. In einer Linkskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Dabei überschlug sich das Auto, prallte gegen einen Strommast und blieb im Seitengraben stehen.

Beifahrer nach Unfall mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Sein 19-jähriger Beifahrer erlitt jedoch schwere Rückenverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie hoch der Schaden am Auto sowie am Strommast ist, kann noch nicht genau beziffert werden.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.