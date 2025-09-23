Logo ka-news.de
Unfall in Karlsbad: Fahrzeug überschlägt sich, Beifahrer schwer verletzt

Karlsruhe

Fahrzeug überschlägt sich, nach Unfall in Karlsbad: Beifahrer schwer verletzt

Am Montagabend, 22. September, verlor ein 18-jähriger Fahrer auf der Kreisstraße 3556, die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich.
Von Emelie Stump
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Das teilte die Polizei am Dienstag, 23. September, mit. Der 18-Jährige fuhr gegen 17.15 Uhr von Spielberg in Richtung Ittersbach. In einer Linkskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Dabei überschlug sich das Auto, prallte gegen einen Strommast und blieb im Seitengraben stehen.

    Beifahrer nach Unfall mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

    Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Sein 19-jähriger Beifahrer erlitt jedoch schwere Rückenverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie hoch der Schaden am Auto sowie am Strommast ist, kann noch nicht genau beziffert werden.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

