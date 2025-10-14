Logo ka-news.de
Unfall Eggenstein-Leopoldshafen: Pedelec-Fahrer nach Sturz reanimiert

Eggenstein-Leopoldshafen

Unfall in Eggenstein-Leopoldshafen: 62-Jähriger stürzt mit Pedelec und muss wiederbelebt werden

Ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer stürzte am Montagnachmittag in Eggenstein-Leopoldshafen und erlitt Kopfverletzungen. Rettungskräfte reanimierten ihn und brachten ihn in eine Klinik.
Von Redaktion ka-news.de
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Der Mann fuhr nach Angaben der Polizei Karlsruhe gegen 15.45 Uhr vom Hagsfelder Weg in Richtung Durlacher Weg. Er verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle und stürzte mit dem Kopf zu Boden.

    Ein Passant alarmierte umgehend den Rettungsdienst. Einsatzkräfte reanimierten den Gestürzten kurzzeitig vor Ort. Sanitäter brachten ihn bei wohl stabiler Verfassung in ein Krankenhaus. Am Pedelec entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Nach bisherigem Stand geht die Polizei von einem Alleinunfall aus.

