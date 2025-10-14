Unfall in Eggenstein-Leopoldshafen: 62-Jähriger stürzt mit Pedelec und muss wiederbelebt werden

Der Mann fuhr nach Angaben der Polizei Karlsruhe gegen 15.45 Uhr vom Hagsfelder Weg in Richtung Durlacher Weg. Er verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle und stürzte mit dem Kopf zu Boden.

Ein Passant alarmierte umgehend den Rettungsdienst. Einsatzkräfte reanimierten den Gestürzten kurzzeitig vor Ort. Sanitäter brachten ihn bei wohl stabiler Verfassung in ein Krankenhaus. Am Pedelec entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Nach bisherigem Stand geht die Polizei von einem Alleinunfall aus.