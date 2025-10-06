Logo ka-news.de
Unfall auf K3525 in Hambrücken: Auto überschlägt sich – Mann betrunken

Polizeibericht aus Hambrücken

Unfall Hambrücken: Betrunkener Mann fährt gegen Planke

Ein 43-Jähriger verunfallt auf der K3525 unter Alkoholeinfluss. Die Polizei stellt den Fahrer nahe der Unfallstelle in einem Waldweg.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Robert B. Fishman

    43-Jähriger betrunken in Richtung Kirchstraße unterwegs

    Nach Angaben der Polizei fuhr ein 43-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Freitag auf der K3525 bei Hambrücken in Richtung Kirchstraße. Unter Alkoholeinfluss verlor er gegen 1.45 Uhr die Kontrolle, kollidierte rechts mit einer Schutzplanke und überschlug sich. Der Wagen kam im Grünstreifen zum Liegen.

    Fahrer wird bei einem Waldweg aufgegriffen

    Eine Zeugin beobachtete den Unfall und alarmierte die Polizei. Eine Streife stellte den Mann unweit seines Mercedes auf einem Waldweg fest. Er blieb nach erster Einschätzung ohne schwere Verletzungen. Gegen den Fahrer laufen Verfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

