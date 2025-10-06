Unfall Hambrücken: Betrunkener Mann fährt gegen Planke

43-Jähriger betrunken in Richtung Kirchstraße unterwegs

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 43-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Freitag auf der K3525 bei Hambrücken in Richtung Kirchstraße. Unter Alkoholeinfluss verlor er gegen 1.45 Uhr die Kontrolle, kollidierte rechts mit einer Schutzplanke und überschlug sich. Der Wagen kam im Grünstreifen zum Liegen.

Fahrer wird bei einem Waldweg aufgegriffen

Eine Zeugin beobachtete den Unfall und alarmierte die Polizei. Eine Streife stellte den Mann unweit seines Mercedes auf einem Waldweg fest. Er blieb nach erster Einschätzung ohne schwere Verletzungen. Gegen den Fahrer laufen Verfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.