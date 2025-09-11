Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Unbekannter Mann schlägt Windschutzscheiben in Baden-Baden ein

Polizeibericht aus Baden-Baden

Mann mit Schlagstock schlägt Autoscheiben in Baden-Baden ein

Ein Unbekannter schlug mehreren geparkten Autos in der Weinbergstraße die Windschutzscheiben ein. Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Drei geparkte Autos beschädigt

    Ein Unbekannter beschädigte am Mittwochabend, 10. September, in Baden-Baden mehrere Fahrzeuge. Nach Angaben der Polizei schlug der Täter gegen 18 Uhr in der Weinbergstraße die Windschutzscheiben von drei geparkten Autos ein. Auch der Außenspiegel eines weiteren Wagens wurde beschädigt. Eine sofortige Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

    Fahndung in Baden-Baden

    Die Ermittlungen übernahm das Polizeirevier Baden-Baden. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden. Laut der Polizei soll der Täter mit einem Schlagstock bewaffnet gewesen sein, als er die Fahrzeuge beschädigte. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise werden unter der Telefonnummer des Polizeipräsidiums Offenburg unter der : 07221 680-0 entgegengenommen.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden