Mann mit Schlagstock schlägt Autoscheiben in Baden-Baden ein

Drei geparkte Autos beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwochabend, 10. September, in Baden-Baden mehrere Fahrzeuge. Nach Angaben der Polizei schlug der Täter gegen 18 Uhr in der Weinbergstraße die Windschutzscheiben von drei geparkten Autos ein. Auch der Außenspiegel eines weiteren Wagens wurde beschädigt. Eine sofortige Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

Fahndung in Baden-Baden

Die Ermittlungen übernahm das Polizeirevier Baden-Baden. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden. Laut der Polizei soll der Täter mit einem Schlagstock bewaffnet gewesen sein, als er die Fahrzeuge beschädigte. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise werden unter der Telefonnummer des Polizeipräsidiums Offenburg unter der : 07221 680-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.