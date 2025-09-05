Unbekannter greift Frau in der Waldstadt an – Zeugen gesucht

Nach Angaben der Polizei war die Frau draußen vor ihrem Wohnhaus, um Müll zu entsorgen. Im Bereich der Mülltonnen wurde sie unvermittelt von einem Unbekannten von hinten angegriffen. Anschließend soll der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Die großangelegte Fahndung der Polizei führte bisher zu keinem Ergebnis. Bislang liegt keine Beschreibung des Täters vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 zu melden.