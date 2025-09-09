Fahrerflucht in Pforzheim: Unbekannter rammt Renault und verursacht Schaden von 20.000 Euro

Nach Angaben der Polizei Pforzheim kam es zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Renault und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der betroffene Wagen stand am rechten Fahrbahnrand der Heinrich-Wieland-Allee in Stadtrichtung Pforzheim-Nord.

Schaden von 20.000 Euro

Die Halterin des Fahrzeugs entdeckte am Dienstagmorgen, 9. September, erhebliche Schäden an der linken Seite ihres Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert.

Polizeiangaben zufolge sind bislang keine Hinweise auf den Verursacher bekannt. Die Polizei Pforzheim hat Ermittlungen eingeleitet, um den Flüchtigen zu identifizieren. Derweil erhofft sich das Polizeipräsidium durch Zeugenaussagen neue Ansätze im Fall.

Weitere Informationen

Anwohner sind angehalten, auffällige Beobachtungen unter der Rufnummer 07231/186-3211 zu melden. Der Unfall an der Heinrich-Wieland-Allee bleibt weiterhin im Fokus der Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.