Unbekannte überfallen Mann in Ettlingen – Polizei sucht Zeugen

Polizeibericht aus Ettlingen

Unbekannte überfallen Mann in Ettlingen – Polizei sucht Zeugen

Zwei Männer griffen am Dienstag, 2. September, gegen 21.45 Uhr einen 40-Jährigen an. Der Mann war von der Haltestelle Spinnerei in Richtung Busenbach unterwegs. Sie verletzten ihn am Handgelenk und stahlen seinen Geldbeutel. Die Polizei ermittelt.
Von Redaktion ka-news.de
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Marijan Murat/dpa

    Nach Angaben der Polizei griffen die zwei bislang unbekannten Männer den 40-Jährigen unvermittelt an. Sie schlugen auf ihn ein und verletzten ihn mit einem Messer am Handgelenk. Anschließend flüchteten die beiden Männer unbekannte Richtung. Eine Passantin alarmierte den Rettungsdienst. Der Verletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden.

    Die beiden Angreifer sollen dunkle Kleidung getragen und offenbar deutsch mit Akzent gesprochen haben. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666 -5555 zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

