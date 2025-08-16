Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein – Zeugen gesucht

Nach Angaben der Polizei verschafften sich bislang unbekannte Täter am Donnerstag, 14. August, in Bruchsal gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Der Einbruch ereignete sich zwischen 07.10 und 16.30 Uhr in der Schwetzinger Straße. Die Einbrecher durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Ob und in welchem Umfang Gegenstände gestohlen wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Einbruch in der Schwetzinger Straße

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Der Sachschaden, den die Täter verursachten, steht derzeit noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Karlsruhe entgegen.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, sollte sich bei den Behörden melden. Die Rufnummer der Kriminalpolizei Karlsruhe lautet 0721 666-5555. Bisher liegen den Ermittlern keine konkreten Hinweise zu den Tätern vor.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.