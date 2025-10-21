Überfall in Karlsruhe-Durlach: Mutiger Zeuge stoppt Räuber in der Tankstelle

Nach Angaben der Polizei nahmen Einsatzkräfte am Dienstagmorgen einen 27-Jährigen vorläufig fest. Der Mann soll zuvor eine Tankstelle in Karlsruhe-Durlach überfallen haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 04.30 Uhr im Erlachseeweg.

Täter bedroht Kassiererin mit Pfefferspray

Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Tatverdächtige zur Kasse und bedrohte eine 34-jährige Mitarbeiterin mit einem Pfefferspray. Anschließend betrat er den Bereich hinter dem Tresen. Er entnahm Zigarettenpackungen und Tabak aus einem Regal.

Auf dem Weg zum Ausgang griff ein vor Ort anwesender Zeuge ein. Der Zeuge hielt den Mann fest. Die 34-Jährige alarmierte zeitgleich die Polizei.

Polizei kann 27-Jährigen noch am Tatort festnehmen

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz trafen kurz darauf ein. Sie nahmen den 27-Jährigen fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte der Tatverdächtige das mitgeführte Pfefferspray nicht ein. Verletzte gab es nicht. Gegen den 27-Jährigen läuft ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes.

