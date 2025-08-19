60-Jähriger verursacht alkoholisiert zwei Unfälle in Königsbach-Stein

Nach Angaben der Polizei soll der Mann mit rund zwei Promille unterwegs gewesen sein. Anfangs streifte er im Bereich der Georgstraße mit einem Nissan ein geparktes Auto. Ohne anzuhalten, entfernte er sich in Richtung Bauschlotter Straße. Dort soll der Betrunkene den Gegenverkehr behindert und einen entgegenkommenden Audi beschädigen haben.

Fahrer muss Führerschein abgeben

Beim zweiten Unfall bestätigte ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest die Fahruntauglichkeit des 60-Jährigen. Verletzungen wurden glücklicherweise keine gemeldet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Der Fahrer gab seinen Führerschein ab und musste eine Blutprobe abgeben.

Des Weiteren leitet die Polizei gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Die zuständigen Behörden werden den Vorgang prüfen. Der Fahrer bleibt derzeit auf freiem Fuß.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.