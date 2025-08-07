Skoda-Fahrer verunglückt bei Kämpfelbach tödlich

Am Donnerstagmorgen, 7. August, ist ein 73-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der L 570 in Bilfingen verstorben. Laut Polizei war kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 10.40 Uhr. Der Fahrer eines Skodas kam von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Sofortige Reanimationsversuche an der Unfallstelle blieben erfolglos. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er verstarb.

War ein medizinischer Notfall der Grund?

Die Unfallursache bleibt unklar. Polizeiliche Ermittlungen laufen. Ein medizinischer Notfall wird nicht ausgeschlossen. Weitere Verkehrsteilnehmer waren offenbar nicht beteiligt.

