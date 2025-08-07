Logo ka-news.de
Tödlicher Verkehrsunfall auf L 570 in Kämpfelbach: 73-Jähriger stirbt nach Crash

Polizeibericht aus Pforzheim

Skoda-Fahrer verunglückt bei Kämpfelbach tödlich

Ein tragischer Unfall auf der L 570 in Kämpfelbach fordert das Leben eines 73-jährigen Fahrers. Die Umstände sind noch unklar.
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Am Donnerstagmorgen, 7. August, ist ein 73-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der L 570 in Bilfingen verstorben. Laut Polizei war kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt.

    Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 10.40 Uhr. Der Fahrer eines Skodas kam von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Sofortige Reanimationsversuche an der Unfallstelle blieben erfolglos. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er verstarb.

    War ein medizinischer Notfall der Grund?

    Die Unfallursache bleibt unklar. Polizeiliche Ermittlungen laufen. Ein medizinischer Notfall wird nicht ausgeschlossen. Weitere Verkehrsteilnehmer waren offenbar nicht beteiligt.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

