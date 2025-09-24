Logo ka-news.de
Tödlicher Unfall in Rastatt: 86-Jährige von Renault Trafic erfasst und verstorben

Polizeibericht aus Rastatt

Fußgängerin nach Unfall in Rastatt verstorben

Eine 86-jährige Frau wurde in der Plittersdorfer Straße von einem Auto erfasst. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik, doch sie erlag dort ihren Verletzungen.
Von Redaktion ka-news.de
    Fußgängerin nach Unfall in Rastatt verstorben Foto: Thomas Riedel

    Polizei sucht Zeugen nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Rastatt. Am Dienstagnachmittag, 23. September, gegen 15.10 Uhr erfasste ein 31-jähriger Fahrer eines Renault Trafic eine 86-jährige Frau. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann rückwärts aus einer Einfahrt und kreuzte dabei den Gehweg.

    Unfallgeschehen in Rastatt

    Der Renault überrollte die Seniorin, die daraufhin stürzte. Der Rettungsdienst brachte die schwerverletzte Frau umgehend ins Krankenhaus. Ärzte konnten ihr dort nicht mehr helfen. Sie starb noch am gleichen Abend.

    Der Verkehrsdienst Baden-Baden hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug für Untersuchungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, ihre Beobachtungen mitzuteilen. Sie können sich an die Polizei in Baden-Baden wenden.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

