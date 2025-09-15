Tödlicher Motorradunfall auf der Schwarzwaldhochstraße

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 500. Ein 71-jähriger Mann war mit seiner Suzuki in Richtung "Alexanderschanze" unterwegs. Er überholte einen VW und stieß beim Wiedereinscheren gegen ein anderen Fahrezug. Daraufhin geriet das Motorrad auf die Gegenfahrbahn.

B500 bis in die Nacht gesperrt

Der Motorradfahrer stieß frontal mit einem entgegenkommenden BMW zusammen, gefolgt von einem weiteren Aufprall mit dem VW. Die Verletzungen des 71-Jährigen waren tödlich. Der Fahrer des BMW erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 70.000 Euro.

Die Polizei sperrte die B 500 bis 22.15 Uhr. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang klären. Der Verkehr wurde in dieser Zeit örtlich umgeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

