Karlsruhe startet Aktionswoche "Sicherer Schulweg": So schützt ihr eure Kinder vor den Gefahren

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe richtet sich mit einer Aktion an Schulanfänger und ihre Eltern. Laut Polizeimeldung findet die Veranstaltung im Rahmen der Aktionswoche "Sicherer Schulweg" am Donnerstag, 18. September 2025, um 9 Uhr in der Jugendverkehrsschule Waldstadt statt.

Ziel ist es, die sichere Mobilität von Kindern und Jugendlichen auf dem Schulweg zu fördern. Ein zentraler Aspekt der Veranstaltung ist, Schulwegunfälle zu reduzieren und die Eigenständigkeit der Kinder zu unterstützen.

Ort der Veranstaltung: Karlsruhe

Durch Schulwegtrainings sollen den Verkehrsanfängern Gefahren des Straßenverkehrs aufgezeigt werden. Parallel erhalten Eltern Tipps zur Unterstützung zuhause. Ein weiteres Anliegen ist die Sensibilisierung der Eltern hinsichtlich der Nutzung sogenannter "Elterntaxis". Diese können die Mobilitätsentwicklung der Kinder beeinträchtigen und zusätzliche Risiken im Schulumfeld schaffen.

EPHK Ralf Schäfer steht für Rückfragen bereit. Alle Beteiligten sind aufgerufen, ihre Bemühungen zur Sicherheit auf Schulwegen zu intensivieren. Verkehrswacht Karlsruhe und die Aktion Kinderschutz e.V. beteiligen sich ebenfalls an der Veranstaltung.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.