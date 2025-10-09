Logo ka-news.de
THC-Nachweis bei Verkehrskontrolle in Rastatt führt zu Anzeige

Polizeibericht aus Rastatt

61-Jähriger in Rastatt gestoppt: THC-Nachweis sorgt für Anzeige

Die Polizei stoppte am Mittwoch einen 61-Jährigen im Leopoldring und stellt THC fest. Nach einer Blutprobenentnahme muss der Fahrer mit einer Anzeige rechnen.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    (Symbobild)
    (Symbobild) Foto: Thomas Riedel

    Streifenwagen stoppt Autofahrer im Leopoldring Rastatt

    Nach Angaben der Polizei kontrollierte eine Streife am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr im Leopoldring einen 61-jährigen Autofahrer. Der Mercedes-Benz-Fahrer zeigte betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf THC.

    Bereits bekannter Verstoß: 61-Jähriger in Rastatt erneut auffällig

    Ein Arzt entnahm im Anschluss eine Blutprobe. Nach Auswertung der Probe folgt eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Nach Polizeiangaben ist der Mann wegen eines gleichartigen Verstoßes bekannt.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

