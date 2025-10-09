61-Jähriger in Rastatt gestoppt: THC-Nachweis sorgt für Anzeige

Streifenwagen stoppt Autofahrer im Leopoldring Rastatt

Nach Angaben der Polizei kontrollierte eine Streife am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr im Leopoldring einen 61-jährigen Autofahrer. Der Mercedes-Benz-Fahrer zeigte betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf THC.

Bereits bekannter Verstoß: 61-Jähriger in Rastatt erneut auffällig

Ein Arzt entnahm im Anschluss eine Blutprobe. Nach Auswertung der Probe folgt eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Nach Polizeiangaben ist der Mann wegen eines gleichartigen Verstoßes bekannt.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.