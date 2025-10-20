Logo ka-news.de
Suche nach vermisstem 12-Jährigen in Karlsruhe beendet

Karlsruhe

Vermisster Zwölfjähriger aus Karlsruhe ist wieder da

In Karlsruhe wurde seit Samstag ein 12-Jähriger vermisst. Am Sonntag dann die Entwarnung: Dem Kind geht es gut.
Von Redaktion ka-news.de
    •
    •
    •
    In Karlsruhe wird ein Zwölfjähriger vermisst. (Symbolbild)
    In Karlsruhe wird ein Zwölfjähriger vermisst. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Sonntag, 19. Oktober: Vermisstes Kind aus Karlsruhe ist wieder da

    Das seit Samstag vermisste Kind konnte am Sonntagabend, 20. Oktober, wohlbehalten in Karlsruhe angetroffen werden. Ein Vermisstenfall liegt somit nicht mehr vor.

    Samstag, 18. Oktober: 12-Jähriger aus der Südstadt verschwunden

    Nach Angaben der Polizei wird seit Samstag, 18. Oktober 2025, der zwölfjährige Luca C. aus Karlsruhe vermisst. Er verließ am Vormittag die elterliche Wohnung in der Karlsruher Südstadt. Seitdem fehlt jede Spur.

    Fahndung nach dem vermissten Jungen läuft

    Die Kriminalpolizei führt Fahndungsmaßnahmen durch. Bisher ergaben sich keine neuen Erkenntnisse. Der Vermisste ist 152 Zentimeter groß und 44 Kilogramm schwer. Er hat braunes Haar mit Seitenscheitel. Als er zuletzt gesehen wurde, trug er eine schwarze Jogginghose und einen beigen Pullover. Zudem eine schwarze Winterjacke. An den Füßen war er mit olivgrünen KangaROOS-Schuhe bekleidet.

    Von dem Kind fehlt bereits seit gestern jede Spur. Deswegen bittet die Polizei Karlsruhe, um die Mitthilfe der Bevölkerung.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

